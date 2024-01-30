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12:59, 30 января 2024Наука и техника

Получено новое изображение черной дыры M87*

Коллаборация Event Horizon Telescope получила новое изображение черной дыры

Изображение: The Event Horizon Telescope Collaboration

Астрономы получили новое изображение центральной сверхмассивной черной дыры M87*, которая находится в центре галактики Мессье 87 (M87) в скоплении галактик Девы на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Изображение было получено коллаборацией Event Horizon Telescope (EHT) на основе данных, полученных в 2018 году с участием дополнительного телескопа, расположенного в Гренландии. Так же как и на предыдущем изображении, видна тень черной дыры и окружающее ее световое кольцо. Однако фотография немного отличается от первой тем, что самая яркая часть светящегося кольца сместилась примерно на 30 градусов.

По словам астрономов, это смещение является результатом турбулентного потока материи вокруг черной дыры. Световое кольцо осталось того же размера, что предсказывалось общей теорией относительности.

Тень черной дыры возникает в результате сильного гравитационного поля, создающего область, которую свет не может покинуть. Вместе с тем это же поле создает гравитационную линзу, которая искривляет и усиливает проходящий мимо свет, что создает светящееся кольцо. Это кольцо видно независимо от угла, под которым наблюдается черная дыра.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий, расположенных в Антарктике, Чили, Мексике, США и Испании. Все вместе они действуют как один телескоп диаметром десять тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.

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      Александр Еникеев
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