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09:10, 30 января 2024Ценности

Известная 58-летняя модель снялась в бикини перед операцией на бедре

Фото: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась снимком с пляжа перед предстоящей операцией на бедре. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица снялась в бикини синего цвета, позируя перед фотографом в океане. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Кроме того, она отказалась от аксессуаров. «Последний отпуск перед операцией. Из девушки в бикини в девушку из больницы», — подписала Поризкова публикацию.

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По словам модели, она родилась с врожденной дисплазией тазобедренного сустава, и из-за этого хрящ в ее бедрах износился.

В октябре 2023 года Паулина Поризкова снялась в откровенных образах для португальской версии журнала Vogue. На размещенных кадрах манекенщица позировала, стоя голой у ванны. При этом она прикрыла часть тела белым полотенцем и подняла правую руку к голове.

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      Карина Черных
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