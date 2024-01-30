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04:15, 30 января 2024Интернет и СМИ

Девушка выгнала мать из дома из-за одного комментария

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit, недавно родившая ребенка, поделилась историей о том, как она выгнала мать и отчима из дома из-за одного комментария. Ее публикация вызвала бурные обсуждения в сети: многие встали на сторону девушки.

«Недавно я родила сына, у него светлые волосы. (...) Но у моего мужа, как и у меня и всей нашей семьи, темные волосы», — рассказала пользовательница.

По словам девушки, раз в неделю ребенка приходят проведать ее мать и отчим. «Когда они приезжают, отчим постоянно шутит о том, что подарит нам ДНК-тест, что моему мужу нужно чаще проверять мой телефон», — пожаловалась она, добавив, что вместе с мужем просила отчима прекратить шутить на эту тему. «Я попросила мать заставить его остановиться, но она говорит, что предпочитает не вмешиваться в наши с ним отношения», — посетовала она.

«Недавно мой муж пошел на кухню, отчим последовал за ним. Через минуту я услышала, как муж хлопнул шкафом и громко сказал отчиму замолчать», — вспомнила рассказчица. По ее словам, отчим снова пошутил о том, что она изменяет мужу. «Я выгнала отчима и мать из дома и сказала им не возвращаться, пока он не попросит прощения», — заключила девушка.

В комментариях под постом многие назвали неприемлемым поведение отчима автора. По их мнению, мужчина нарушил личные границы молодых родителей, когда затронул тему, которую его просили не поднимать. Некоторые также отметили, что мать девушки должна была попросить мужа не шутить на неуместную тему.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как ее муж выслушал комментарий матери об их ребенке и выгнал ее из дома.

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      Олег Давыдов
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