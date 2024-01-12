Свекровь выгнали из дома из-за одного комментария по поводу ребенка

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее муж выслушал комментарий матери об их ребенке и выгнал ее из дома. Женщина заявила, что ее внуку следует сделать ДНК-тест, так как он не похож на остальных членов семьи.

Автор поста написала, что состоит в браке пять лет, а четыре месяца назад у них с мужем родился сын. Девушка отметила, что у ее свекрови скверный характер, поэтому они с супругом мало общались с ней. «Когда свекровь в очередной раз показала свою уродливую сущность, я запретила ей навещать нас с ребенком, но она плакала и просила прощения», — подчеркнула героиня истории.

Девушка призналась, что в итоге смягчилась и позволила матери мужа навестить внука. «Я отошла на кухню, чтобы принести нам выпить, а потом услышала, как мой муж кричит на свою мать. Когда я вернулась, она начала говорить, что ребенку нужно сдать ДНК-тест, потому что он не похож ни на кого в их семье», — пожаловалась автор истории и добавила, что мужчина выгнал мать из дома. Позже женщина обвинила сноху в том, что она изменила ее сыну.

В комментариях под постом многие пользователи назвали неадекватным поведение свекрови рассказчицы. По их мнению, ей и ее супругу нужно уберечь сына от общения с бабушкой.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как выгнала 72-летнюю свекровь из дома из-за одного поступка. В комментариях под постом пользователи отметили, что женщина нарушила личные границы снохи.