Командир роты ВСУ предстанет в ДНР перед судом за приказ убить человека
Командир роты огневой поддержки войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Александр Николаенко предстанет перед Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.
Николаенко вменяется подстрекательство к убийству человека, совершенному общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы и умышленному повреждению чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба, а также применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
По версии следствия, 28 марта 2022 года на одном из наблюдательных пунктов в Мариуполе капитан приказал подчиненному уничтожить гражданскую машину с мирным жителем за рулем, которая двигалась в их сторону. В результате военный произвел в автомобиль не менее 20 выстрелов из пулемета «Калашникова». Водитель скончался.
Ранее сообщалось, что в ДНР осудили на пожизненный срок военного ВСУ за приказ расстрелять 10 граждан.