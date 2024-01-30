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17:27, 30 января 2024Силовые структуры

Командир роты ВСУ предстанет в ДНР перед судом за приказ убить человека

В ДНР осудят командира роты ВСУ за приказ уничтожить машину с мирным жителем

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командир роты огневой поддержки войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Александр Николаенко предстанет перед Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

Николаенко вменяется подстрекательство к убийству человека, совершенному общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы и умышленному повреждению чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба, а также применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

По версии следствия, 28 марта 2022 года на одном из наблюдательных пунктов в Мариуполе капитан приказал подчиненному уничтожить гражданскую машину с мирным жителем за рулем, которая двигалась в их сторону. В результате военный произвел в автомобиль не менее 20 выстрелов из пулемета «Калашникова». Водитель скончался.

Ранее сообщалось, что в ДНР осудили на пожизненный срок военного ВСУ за приказ расстрелять 10 граждан.

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      Илона Палей
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