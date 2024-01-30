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14:58, 30 января 2024Среда обитания

Россиянам раскрыли способы сэкономить на электричестве

Эксперт Паращук: не стоит загораживать батареи столами и стульями

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Загораживая батареи столами и стульями, хозяин квартиры теряет тепло. Как сэкономить на счетах за электричество, «Известиям» рассказал младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук.

Повысить энергоэффективность можно за счет верного размещения мебели и обогревателей. Снизить теплопотери в доме помогут уплотнители и теплосберегающая пленка на окнах и дверях. Эксперт советует регулярно проверять на герметичность соединения стен, выходящих на улицу. Особое внимание в случае сквозняка стоит иделять межпанельным швам, добавляет специалист.

Кроме того, он советует приобретать приборы высокого класса энергоэффективности А, А+ или А++. В совокупности с другими мерами такая покупка уменьшит расход электричества в доме.

Ранее россиянам раскрыли еще один способ сэкономить на отоплении. Сделать это можно, используя для обогрева кондиционеры: он расходует энергию в 3-5 раз меньше обогревателя.

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      Виктория Клабукова
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