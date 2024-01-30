Корабль Cygnus подготовили для запуска на ракете без российских двигателей

Корабль Cygnus подготовили для первого запуска на ракете Falcon 9

Корабль Cygnus подготовили для первого запуска на ракете без российских двигателей — носителе Falcon 9. Об этом сообщает SpaceNews.

Как заявили в НАСА, подготовка к пуску Falcon 9 с Cygnus потребовала больше изменений в ракете, чем корабле. В частности, обтекатель полезной нагрузки Falcon 9 получил «гигадверь» размером 1,5 на 1,2 метра, предназначенную для загрузки корабля после его герметизации.

Издание напоминает, что ранее Cygnus запускался на ракете Antares, на первой ступени которой были установлены российские двигатели. В настоящее время Northrop Grumman работает над модификацией Antares, в которой российские двигатели будут заменены на американские. Использовать Falcon 9 для запуска Cygnus компания планирует минимум три раза.

Первый старт Falcon 9 с Cygnus намечен на 30 января с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.