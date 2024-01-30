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11:53, 30 января 2024Мир

Лавров указал на абсурдность заявлений о Прибалтике как цели России

Лавров счел абсурдными заявления, что Прибалтика станет «следующей» после СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Заявления о том, что Прибалтика, а также Швеция и Финляндия якобы станут «следующими» после специальной военной операции (СВО) абсурдны. На это указал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут быть “следующими” после спецоперации на Украине, являются абсурдными», — отметил дипломат.

Ранее в МИД России напомнили об ответственности Финляндии за потенциальный рост напряженности в Северной Европе. По словам ведомства, данный регион остается зоной безопасности. Однако наращивание сил НАТО, а также заявления финских политиков о боязни России ставят под вопрос стабильность.

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      Максим Габриелян
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