Лавров указал на абсурдность заявлений о Прибалтике как цели России

Лавров счел абсурдными заявления, что Прибалтика станет «следующей» после СВО

Заявления о том, что Прибалтика, а также Швеция и Финляндия якобы станут «следующими» после специальной военной операции (СВО) абсурдны. На это указал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут быть “следующими” после спецоперации на Украине, являются абсурдными», — отметил дипломат.

Ранее в МИД России напомнили об ответственности Финляндии за потенциальный рост напряженности в Северной Европе. По словам ведомства, данный регион остается зоной безопасности. Однако наращивание сил НАТО, а также заявления финских политиков о боязни России ставят под вопрос стабильность.