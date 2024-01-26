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21:01, 26 января 2024Мир

МИД России заявил о роли Финляндии в росте конфронтации в Северной Европе

МИД России: Хельсинки ответственен за возможную конфронтацию в Северной Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Финляндия может быть ответственна за возможную конфронтацию в Северной Европе, которая является зоной стабильности и безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном на сайте 26 января.

«Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО вблизи своих границ и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным шагам Финляндии и ее натовских союзников. Ответственность за превращение зоны стабильности и безопасности в североевропейском регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», — отмечается в заявлении ведомства.

В МИД России также указали на лицемерие властей Финляндии, заявляющих, что якобы всегда с недоверием относились к Москве. Как отметили в министерстве, подобные заявления противоречат предыдущим годам конструктивных и стабильных отношений.

Ранее МИД России объявил о прекращении действия договора о содействии приграничному сотрудничеству между Москвой и Хельсинки.

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      Максим Габриелян
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