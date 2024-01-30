Михалков заявил об истерике «сильных мира сего» от его YouTube-канала

Михалков заявил, что программа «Бесогон» вызвала истерику «сильных мира сего»

Российский кинорежиссер Никита Михалков заявил, что его программа «Бесогон», выходящая на YouTube-канале, вызвала истерику у «сильных мира сего» по ту сторону Атлантического океана, и поэтому была заблокирована. Об этом сообщает «Царьград».

По словам режиссера, программа «Бесогон» очень востребована, ее аудитория составляет 29 миллионов человек. По его мнению, в программе он говорит правду, необходимую людям, а ее блокировка лишь подогревает интерес.

Михалков также прокомментировал причину, по которой YouTube заблокировал его канал — «многочисленное нарушение правил в отношении дискриминационных высказываний». Режиссер задался вопросом, в чем именно заключались его дискриминационные высказывания. «В том, что мы нацистов называем нацистами? (...) За то, что мы против того, чтобы абсолютно без всяких правил шла война Израиля с палестинцами, истребляя города, народы, больницы, детей, беременных женщин, стариков?» — порассуждал он.

Он также подчеркнул, что «Бесогон» не исчезнет после блокировки на YouTube. По его словам, ее можно будет посмотреть в мессенджерах и социальных сетях.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «БесогонТВ», на который было подписано более полутора миллионов человек. Режиссер в свою очередь заметил, что был к этому готов и давно перешел на российские ресурсы.