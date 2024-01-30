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21:01, 30 января 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о вреде длительного воздержания

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Уролог-андролог Артур Богатырев заявил, что отсутствие регулярной половой жизни может привести к простатиту. Об этой и других причинах развития заболевания он предупредил мужчин в ходе беседы с «Газетой.Ru».

Как отметил Богатырев, одним из главных провокаторов бактериального простатита являются инфекции, которые попадают в предстательную железу прежде всего при незащищенном сексе. Также спровоцировать заболевание, по словам уролога, могут воспаления, напряжение и спазмы мышц в области малого таза. Среди причин хронического небактериального простатита врач назвал некоторые нервные нарушения, стресс, тревогу, депрессию, гормональные изменения.

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Помимо этого, развитие заболевания могут запустить травмы или повреждения предстательной железы в результате давления, хирургических вмешательств или недостаточного кровоснабжения, продолжил Богатырев. Также, по его словам, нередко застойный простатит возникает при длительном воздержании от секса. «Причины простатита могут быть разными и индивидуальными для каждого пациента. Поэтому при наличии каких-либо симптомов данного заболевания следует, не откладывая, обратиться к врачу-урологу, который поможет поставить точный диагноз и назначит эффективное лечение», — резюмировал уролог.

Ранее уролог-онколог Александр Королев раскрыл способы продлить жизнь. В первую очередь он призвал мужчин проходить регулярные медицинские осмотры.

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      Наталья Обрядина
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