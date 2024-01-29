Мужчинам раскрыли способы продлить жизнь

Повлиять на генетику нельзя, но можно скорректировать образ жизни, чтобы продлить жизнь, рассказал уролог, онколог Александр Королев. В комментарии для «Ленты.ру» врач раскрыл мужчинам способы сделать это.

В первую очередь онколог призвал мужчин проходить регулярные медицинские осмотры. «Мужчинам следует посещать врача минимум раз в год для планового осмотра, чтобы контролировать важные факторы риска. Необходимо проверять уровень холестерина и половых гормонов в возрасте от 25 лет. Также следует контролировать артериальное давление и принимать медикаменты для его снижения», — сказал Коротков.

Эндокринологи рекомендует мужчинам, особенно тем, кто старше 45 лет, проходить проверку на диабет, если у них есть какой-либо из факторов риска: семейный анамнез, индекс массы тела выше 25, высокий уровень холестерина или высокое давление

Также следует проводить регулярные обследования на рак. По словам специалиста, скрининговые тесты способны обнаружить заболевание до появления симптомов, что повышает шансы на выздоровление.

Мужчинам старше 45 лет, страдающим ожирением, повышенным уровнем тестостерона, следует проходить тесты на рак простаты, колоректальный рак, рак легких (особенно курильщикам)

Александр Королев онколог, уролог

Отказ от вредных привычек также способен отсрочить старение и продлить жизнь, продолжил Королев. В частности, он призвал сократить количество алкоголя до 150 миллилитров красного сухого вина или 50 миллилитров крепкого спиртного напитка в день, а лучше и вовсе отказаться от них. «Также никогда не поздно бросить курить, — прокомментировал онколог. — Курение — причина 20 процентов летальных случаев в год. В среднем курильщики умирают на 10 лет раньше, чем некурящие».

Отказ от курения — наиболее важный фактор, позволяющий минимизировать риск инсульта, высокого давления, ХОБЛ, рака и болезней сердца

Здоровое питание и регулярные занятия спортом также помогут продлить молодость, заверил доктор Королев. «Здоровая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака. Мужчинам следует убедиться, что их рацион полон фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов, постного мяса и рыбы», — прокомментировал он.

Следует заменить насыщенные жиры из красного мяса, сливочного масла и фастфуда полезными жирами из лосося, орехов и семян. Мужчинам также необходимо обязательно ограничить потребление соли и сахара. Также необходимо пить много воды. В идеале — не менее 20 миллилитров воды (а не любой жидкости) на килограмм веса воды Александр Королев онколог, уролог

Напоследок врач призвал мужчин заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности (например, быстрой ходьбой, ездой на велосипеде или плаванием) по 150 минут в неделю, а также минимум дважды в неделю — занятиями по укреплению мышц.

Ранее Королев рассказал, какие обследования необходимо проходить женщинам старше 40 лет. В частности, обязательным к прохождению раз в год тестом он назвал скрининг диабета, особенно если у женщины есть факторы риска, такие как ожирение или наследственная предрасположенность.