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08:30, 30 января 2024Забота о себе

Мужчинам с небольшим размером пениса назвали позы для глубокого проникновения

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мужчинам с небольшим размером пениса подсказали позы, которые обеспечивают максимально глубокое проникновение во время секса. Список из четырех подходящих вариантов опубликовал таблоид Daily Star.

Журналисты издания отмечают, что добиться более глубокого проникновения можно, когда женщина лежит на животе, сдвинув ноги, а мужчина проникает в нее сзади. Такой же эффект можно получить в любом другом положении, которое требует от партнеров максимальной близости, например, в позе наездницы.

Кроме того, мужчинам, которые считают размер своих гениталий небольшим, специалисты советуют во время полового контакта в миссионерской позе положить под бедра партнерши подушку. Это обеспечит более глубокое проникновение и позволит испытать новые ощущения.

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Еще одной удачной позой считается позиция «лицом к лицу». Для ее выполнения мужчина садится на стул или край кровати, а женщина опускается сверху. В таком положении партнерша получает свободу движения, а партнер — возможность регулировать процесс, направляя ее бедра.

Ранее специалист по отношениям Джейн О'Горман дала совет девушке, которая боится разрушить отношения из-за своих пристрастий в постели. Молодой женщине нравятся секс-игры с едой, а ее парень не хочет этим заниматься, так как ему не нравится быть грязным.

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      Алиса Дмитриева
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