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16:06, 30 января 2024Экономика

На заводе в Калининграде начнут сборку китайских кроссоверов

«Ведомости»: на заводе в Калининграде начнут сборку кроссоверов Dongfeng

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Липецкая компания «Моторинвест» начнет сборку китайских кроссоверов на калининградском заводе «Автотор». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планом сотрудничества компаний, сообщает газета «Ведомости».

Предприятия договорились о выпуске первой партии кроссоверов Dongfeng ix5 и ix7 в количестве более тысячи штук. Производство будет вестись из машинокомплектов — полуразобранные автомобили будут поставляться на площадку силами «Моторинвест».

Сейчас в России представлен только семиместный Dongfeng 580 стоимостью порядка 2,3 миллиона рублей. Ожидается, что первые автомобили завод в Калининграде выпустит уже через две недели. Продажу собранных в Калининграде машин и их обслуживание будет вести «Моторинвест».

Липецкая компания уже давно сотрудничает с китайским автобрендом — с 2022 года она выпускает электромобили Evolute, построенные на основе моделей Dongfeng. За прошедший год с конвейера завода в Липецке сошли чуть более двух тысяч машин трех моделей.

Калининградское предприятие выпускает китайские автомобили Kaiyi (в портфеле компании четыре модели — кроссоверы Kaiyi Х7 Kunlun Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro и седан Kaiyi E5), автомобили BAIC X35 и BAIC U5 plus, а также кроссоверы SWM (модели G01, G01F и G05 Pro).

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      Вячеслав Агапов
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