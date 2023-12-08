В России начали выпускать новый китайский кроссовер

«Автотор» запустил серийное производство китайского кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun

Калининградский завод «Автотор» начал выпускать китайский кроссовер Kaiyi Х7 Kunlun — модель стала четвертой в линейке бренда, который производится на российском предприятии. Также завод выпускает модели Kaiyi E5, Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro. Об этом пишет РИА Новости.

Автомобиль X7 Kunlun выпускается в двух модификациях: с турбированными двигателями объемом 1,6 литра и 2 литра мощностью 186 и 238 лошадиных сил соответственно. Машины оснащены 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В следующем году «Автотор» намерен произвести еще 95 тысяч китайских автомобилей марок BAIC, Kaiyi и SWM. В целом китайские автопроизводители в совокупности хотят продать в России 1,2 миллиона легковых автомобилей. Самые амбициозные планы строит концерн Chery — 200 тысяч машин, далее идут Changan (180 тысяч), Haval (150 тысяч) и Geely (110 тысяч). У остальных производителей намерения находятся ниже уровня в 100 тысяч.

По мнению россиян, главным плюсом китайских машин является отсутствие проблем с запчастями, а также доступные цены при высоком уровне качества и разнообразие ассортимента. При этом из недостатков владельцы китайских авто выделяют наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Также, по мнению покупателей китайских авто, не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях.