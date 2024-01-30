Названы наиболее вредные для суставов крупы

Эндокринолог Толмасова: рафинированное зерно провоцирует болезни суставов

Употребление в пищу некоторых круп может спровоцировать развитие воспалительных процессов, предупредила врач-эндокринолог Анжела Толмасова. Наиболее вредные для суставов и сердца крупы она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, цельное зерно состоит из трех компонентов: отрубного слоя с большим количеством клетчатки и минералов, зародышевого слоя с питательными веществами и эндоспермия с углеводами и белком. В рафинированном зерне, продолжила Толмасова, нет отрубного и зародышевого слоев, поэтому его употребление врачи связывают с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови. Эти маркеры, объяснила Толмасова, способны провоцировать болезни суставов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

«Кроме того, благодаря простому строению зерна его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара, что также несет определенные последствия. Примерами рафинированных круп могут быть: белый хлеб, белый рис, любая сдоба, пирожные», — перечислила она.

Эндокринолог посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновым крупам и продуктам из них, поскольку такие крупы богаты клетчаткой, витаминами группы В и антиоксидантами, защищающими клетки организма от повреждений. «В ходе исследований подтвердилось, что употребление в пищу цельнозерновых круп может снизить риск возникновения диабета, высокого давления и сердечных заболеваний. Кроме того, цельнозерновые крупы являются источником питания для полезной микрофлоры нашего кишечника, что также имеет немаловажное значение», — заключила Толмасова.

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