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20:18, 30 января 2024Путешествия

Названы риски продажи алкоголя на авиарейсах внутри России

Эксперт Пантелеев: продажа алкоголя в российских аэропортах не изменит ситуацию

Фото: Alvaro Alonso Garcia / Shutterstock / Fotodom

Продажа алкоголя в российских аэропортах на внутренних авиарейсах не изменит ситуацию радикально, но будет нести последствия. Возможные риски такого решения назвал в беседе с РИА Новости исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, желающие напиться пассажиры смогут сделать это при любых условиях. «Но риски, очевидно, увеличатся», — заметил эксперт. По его мнению, необходимо внимательнее следить за состоянием путешественников при посадке на самолет. В случае, если статистика авиадебошей ухудшится, следует принять меры, заключил он.

Ранее стало известно, что в зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя. Речь идет о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также выдачи багажа. Уже в марте правительственный законопроект готовится рассмотреть Госдума.

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      Зарина Дзагоева
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