Названы риски продажи алкоголя на авиарейсах внутри России

Эксперт Пантелеев: продажа алкоголя в российских аэропортах не изменит ситуацию

Продажа алкоголя в российских аэропортах на внутренних авиарейсах не изменит ситуацию радикально, но будет нести последствия. Возможные риски такого решения назвал в беседе с РИА Новости исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

По его словам, желающие напиться пассажиры смогут сделать это при любых условиях. «Но риски, очевидно, увеличатся», — заметил эксперт. По его мнению, необходимо внимательнее следить за состоянием путешественников при посадке на самолет. В случае, если статистика авиадебошей ухудшится, следует принять меры, заключил он.

Ранее стало известно, что в зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя. Речь идет о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также выдачи багажа. Уже в марте правительственный законопроект готовится рассмотреть Госдума.