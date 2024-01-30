Нелегальную майнинг-ферму обнаружили на участке в Иркутской области

В Иркутской области силовики обнаружили нелегальную криптоферму на участке

Полицейские пресекли работу нелегальной криптофермы, оборудованной на участке с недостроенным частным домом в поселке Залари Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, о недостроенном доме, который был самовольно подключен к электросетям, в правоохранительные органы сообщили энергетики. Прибывшие на место силовики обнаружили на участке металлический контейнер, из которого исходил сильный шум. Внутри бокса располагалось 14 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере») УК РФ. На майнинг хозяин фермы потратил электричества на два миллиона рублей.

Ранее в Иркутской области полиция обнаружила майнинг-ферму, оборудованную в коровнике. Внутри было расположено более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты.