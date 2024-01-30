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09:03, 30 января 2024Силовые структуры

Оголившегося перед сотрудниками ФСБ россиянина осудили

Суд назначил 240 часов обязательных работ омичу, раздевшемуся перед зданием УФСБ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Омска назначил наказание местному жителю, оголившемуся перед зданием УФСБ России по Омской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд пришел к выводу, что 37-летний местный житель понимал, что в «данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ». Действуя из хулиганских побуждений, подсудимый снял с себя всю одежду и грубо нарушил общественный порядок.

Омича приговорили к 240 часам обязательных работ по статье «Хулиганство».

В феврале 2023 года проигравший в карты россиянин прогулялся голым по улице в 15-градусный мороз. 33-летнего жителя Иркутска задержали и составили в отношении него протокол по административной статье о хулиганстве.

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