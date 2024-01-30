Оголившегося перед сотрудниками ФСБ россиянина осудили

Суд назначил 240 часов обязательных работ омичу, раздевшемуся перед зданием УФСБ

Центральный районный суд Омска назначил наказание местному жителю, оголившемуся перед зданием УФСБ России по Омской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд пришел к выводу, что 37-летний местный житель понимал, что в «данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ». Действуя из хулиганских побуждений, подсудимый снял с себя всю одежду и грубо нарушил общественный порядок.

Омича приговорили к 240 часам обязательных работ по статье «Хулиганство».

В феврале 2023 года проигравший в карты россиянин прогулялся голым по улице в 15-градусный мороз. 33-летнего жителя Иркутска задержали и составили в отношении него протокол по административной статье о хулиганстве.