Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:49, 30 января 2024Наука и техника

Смартфоны китайского бренда перестали работать в России

Hi-Tech Mail.ru: купленные в Китае OnePlus 12 не стали работать в России

Фото: rblfmr / Shutterstock / Fotodom

Российские пользователи смартфонов OnePlus рассказали о проблеме с работой устройств. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов, в России перестали работать смартфоны OnePlus, купленные в Китае. В частности, на телефонах оказалась заблокирована сим-карта, из-за чего совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом на устройствах стало невозможно. OnePlus — бренд смартфонов, отдельное подразделение китайской компании Oppo, в свою очередь принадлежащей корпорации BBK Electronics.

Блокировку предназначенных для китайского рынка аппаратов подтвердили журналисты издания GizmoChina. «Похоже, что региональная блокировка была включена на китайских устройствах OnePlus 12 после того, как в начале этого месяца стала доступна глобальная версия смартфона», — отметили авторы.

По словам специалистов GizmoChina, региональная блокировка создает проблемы для людей, проживающих за пределами Китая. Последние приобрели китайскую версию устройства OnePlus, так как она заметно дешевле, чем глобальная. «Код разблокировки можно получить, обратившись в службу поддержки OnePlus. Однако неясно, будет ли служба поддержки готова помочь вам», — подчеркнули журналисты.

В декабре стало известно, что компания Sony начала массово блокировать аккаунты пользователей приставки и сервисов PlayStation по всему миру. Позже в корпорации заявили, что произошла ошибка.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России произошел масштабный сбой в работе сайтов

      Дипломат заявил о росте интереса развитых стран Запада к БРИКС

      ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 «летающим хламом»

      Минцифры сообщило о работе над доступом к российским сайтам

      Главный исследователь НЛО в США пожаловался на конспирологов в правительстве

      Польша попросила Германию креативно возместить потери Второй мировой

      Молодежь панически боится 30-летия. Почему она помешалась на омоложении, но все равно выглядит старше своих лет?

      В МИД России прокомментировали осквернение памятника в Ереване

      Россиянам рассказали об особенностях получения шенгенских виз в 2024 году

      В Европе назвали украинские товары дестабилизирующими рынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше