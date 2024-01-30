Смартфоны китайского бренда перестали работать в России

Hi-Tech Mail.ru: купленные в Китае OnePlus 12 не стали работать в России

Российские пользователи смартфонов OnePlus рассказали о проблеме с работой устройств. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов, в России перестали работать смартфоны OnePlus, купленные в Китае. В частности, на телефонах оказалась заблокирована сим-карта, из-за чего совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом на устройствах стало невозможно. OnePlus — бренд смартфонов, отдельное подразделение китайской компании Oppo, в свою очередь принадлежащей корпорации BBK Electronics.

Блокировку предназначенных для китайского рынка аппаратов подтвердили журналисты издания GizmoChina. «Похоже, что региональная блокировка была включена на китайских устройствах OnePlus 12 после того, как в начале этого месяца стала доступна глобальная версия смартфона», — отметили авторы.

По словам специалистов GizmoChina, региональная блокировка создает проблемы для людей, проживающих за пределами Китая. Последние приобрели китайскую версию устройства OnePlus, так как она заметно дешевле, чем глобальная. «Код разблокировки можно получить, обратившись в службу поддержки OnePlus. Однако неясно, будет ли служба поддержки готова помочь вам», — подчеркнули журналисты.

В декабре стало известно, что компания Sony начала массово блокировать аккаунты пользователей приставки и сервисов PlayStation по всему миру. Позже в корпорации заявили, что произошла ошибка.