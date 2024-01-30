Пара свингеров отметила помолвку оргией в секс-клубе

Пара свингеров решила отпраздновать помолвку оргией. Об этом сообщает Daily Star.

43-летняя женщина и ее 44-летний партнер объявили о помолвке и вечеринке в честь нее на свингерском сайте. «Наша с Энди помолвка, а еще вечеринка в честь его дня рождения. Пишите, если хотите поучаствовать, мы добавим ваше имя в список», — написала женщина. Согласно анонсу, праздник состоится в феврале в клубе atlantisEvolution в городе Стоук-он-Трент. Входной билет стоит 20 фунтов стерлингов (примерно 2,2 тысячи рублей).

В рекламном посте владельцы клуба написали: «Что может быть романтичнее? Наша самая обожаемая пара обручается, и они хотят поделиться радостью со своими друзьями и близкими… То есть с вами!»

В профиле пары на свингерском сайте говорится, что им нравится проводить время с парами в возрасте от 27 до 55 лет.

В ответ одна пара написала в посте на своей странице: «Что за ночь!!! Эти двое потрясающие в социальном и сексуальном плане. С ними очень легко, они помогли нам в последнюю минуту и включились во встречу с третьей парой. Это была одна из лучших ночей!»

Ранее семейная пара рассказала, что они разуверились в своей привлекательности после того, как решили найти партнера для секса втроем. По словам супругов, ни в секс-клубах, ни на сайтах знакомств никто не захотел присоединиться к ним в спальне.