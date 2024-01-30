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17:07, 30 января 2024Путешествия

Пассажира поймали с поличным во время кражи сумки в самолете

Пассажира Cambodia Airways поймали с поличным во время кражи в самолете

Фото: Douglas O / Unsplash

Пассажир авиакомпании Cambodia Airways решил покопаться в сумках попутчиков, был пойман с поличным во время кражи в самолете и угодил в тюрьму. Подробностями истории поделилось издание Channel NewsAsia.

Как пишет источник, инцидент произошел 15 декабря на рейсе из Камбоджи в Сингапур. 45-летний гражданин Китая по имени И Хуайчунь убедился в том, что его попутчики спят, достал из отсека для ручной клади рюкзак, отнес его на свободное кресло в хвосте салона и начал изучать его содержимое.

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Не найдя ничего ценного, злоумышленник вернул рюкзак на место и проделал то же самое с кожаной сумкой. Оказалось, что в ней лежали два кошелька с наличными в размере 250 сингапурских долларов (около 16,7 тысячи рублей), три банковские карты и два ноутбука.

По данным издания, действия китайца привлекли внимание трех полицейских, летевших тем же рейсом. Один из стражей правопорядка подошел к Хуайчуню, попросил его предъявить паспорт, а затем показал кожаную сумку другим пассажирам, чтобы выяснить, чья она на самом деле. Оказалось, что предмет принадлежал не китайцу, а одному из его попутчиков.

После посадки Хуайчуня арестовали, а на следующий день ему предъявили обвинение в краже. Во вторник, 30 января, мужчина признался в преступлении и был заключен в тюрьму на семь месяцев.

Ранее в московском аэропорту Внуково россиянку сняли с рейса за кражу часов за 321 тысячу рублей в зоне досмотра. 61-летняя женщина призналась в содеянном и вернула аксессуар.

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      Марина Черняк
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