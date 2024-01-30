Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 30 января 2024Россия

Петербурженка устроила гонки со спасателями по льду и попала на видео

В Петербурге около Севкабель Порта девушка устроила гонки со спасателями по льду

В Санкт-Петербурге около Севкабель Порта девушка устроила гонки со спасателями по льду. Ее действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал «Подъем».

На представленном видеоролике сотрудники экстренных служб пытаются догнать петербурженку, которая каким-то образом оказалась в опасности. Девушка неадекватно себя ведет и заставляет спасателей нервничать.

Как выяснило издание, к операции по вызволению привлекли даже катер на воздушной подушке.

«Там была женщина в неадекватном состоянии, которую, во избежание проблем, передали сотрудникам полиции», — заявили «Подъему» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Местные средства массовой информации утверждали, что горожанке 29 лет. По их данным, на лед она вышла под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Перми два мальчика провалились под лед.

Несовершеннолетних вытащили из воды и доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Строящиеся корабли ВМФ России получат «Панцири»

      Модная в 70-х обувь вновь стала трендом

      В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

      Пожар на улице Гиляровского в Москве ликвидирован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше