Петербурженка устроила гонки со спасателями по льду и попала на видео

В Петербурге около Севкабель Порта девушка устроила гонки со спасателями по льду

В Санкт-Петербурге около Севкабель Порта девушка устроила гонки со спасателями по льду. Ее действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал «Подъем».

На представленном видеоролике сотрудники экстренных служб пытаются догнать петербурженку, которая каким-то образом оказалась в опасности. Девушка неадекватно себя ведет и заставляет спасателей нервничать.

Как выяснило издание, к операции по вызволению привлекли даже катер на воздушной подушке.

«Там была женщина в неадекватном состоянии, которую, во избежание проблем, передали сотрудникам полиции», — заявили «Подъему» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Местные средства массовой информации утверждали, что горожанке 29 лет. По их данным, на лед она вышла под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Перми два мальчика провалились под лед.

Несовершеннолетних вытащили из воды и доставили в больницу.