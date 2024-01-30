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22:00, 30 января 2024Россия

Похожий на СВУ предмет обнаружили в арке дома в Москве

В арке дома на Измайловском бульваре в Москве обнаружили похожий на СВУ предмет

Фото: pixabay.com

Подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружен рядом с жилым домом на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прохожий увидел в арке дома на Измайловском бульваре странное устройство: несколько длинных батареек, перемотанных монтажным скотчем, из которых торчат провода. Мужчина сразу же вызвал на место полицию.

На место выехали кинологи с собаками. Сейчас район находки оцеплен, весь бульвар от 13-й до 15-й Парковой улицы перекрыт для прохода людей и проезда автомобилей.

Ранее в Краснодаре 65-летний пенсионер попытался подорвать машину нового возлюбленного бывшей супруги. Потерпевший сел в свое авто, отъехал недалеко от дома и услышал хлопок. Полицейские установили, что к днищу транспортного средства было прикреплено СВУ.

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      Марина Совина
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