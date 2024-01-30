Пожар на улице Гиляровского в Москве ликвидирован

Экстренные службы потушили пожар на улице Гиляровского в центре Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы на улице Гиляровского, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

Там уточнили, что загорелись строительные материалы. Пожар на площади 10 квадратных метров на втором этаже реконструируемого здания полностью потушен экстренными службами. С крыши здания эвакуировали двух человек, которые выбрались туда, спасаясь от огня.

Ранее сообщалось о начале возгорания в здании. Отмечалось, что в здании располагается городской комитет партии КПРФ и пожарно-спасательная часть.

