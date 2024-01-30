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15:41, 30 января 2024Россия

Здание горкома КПРФ загорелось в центре Москвы

В Москве произошел пожар в здании горкома КПРФ
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве в здании городского комитета партии КПРФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На улице Гиляровского, 29, происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что в здании также находится пожарно-спасательная часть. Другой информации на данный момент нет.

Ранее в одной из квартир Москвы взорвался телевизор, из-за чего начался пожар. Инцидент произошел в жилом доме в районе Орехово-Борисово Северное на улице Маршала Захарова. В квартире пенсионерки взорвался 30-летний телевизор. После этого загорелся подвесной потолок.

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      Никита Абрамов
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