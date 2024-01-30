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07:06, 30 января 2024Мир

В Германии оценили стоимость возможного вступления Украины в ЕС

В Германии заявили о невозможности оценить стоимость вступления Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн оценила стоимость возможного вступления Украины в Евросоюз (ЕС). В заявлении, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», она заявила о невозможности оценить траты европейского бюджета на процесс принятия Киева в ЕС.

Таким образом статс-секретарь ответила на парламентский запрос депутата бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальда Вейеля, который ранее обратился к правительству с просьбой дать оценку последствий возможного вступления Украины в ЕС для бюджета Евросоюза.

«Разделяет ли федеральное правительство оценку Института немецкой экономики (IW) о том, что вступление Украины в ЕС будет стоить от 125 до 187 миллиардов евро в текущих многолетних финансовых рамках, и если нет, то какие предположения и / или методологии расчета в анализе IW вызывает сомнения у федерального правительства?», — говорилось в тексте обращения.

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Отвечая на вопрос, Бауманн объяснила, что сейчас нельзя дать достоверную оценку стоимости вступления Украины в ЕС. «Возможные последствия вероятного вступления Украины в ЕС для бюджета ЕС зависят от многих факторов, включая составление договоров о вступлении и правила, регулирующие различные программы и политику ЕС, действующие в момент вступления», — пояснила статс-секретарь.

Ранее вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в ЕС. «Никаких скидок быть не должно. Поэтому не может быть быстрого принятия Украины», — заявил политик.

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      Кирилл Садовский
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