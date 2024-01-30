Путин раскрыл данные о своих автомобилях

ЦИК: президент Путин владеет Нивой, двумя автомобилями ГАЗ М21 и прицепом «Скиф»

Президент Владимир Путин опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИКа.

Согласно документу, во владении у главы государства находятся три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, а также «Нива» 2009 года выпуска и прицеп автомобильный «Скиф» 1987 года выпуска.

В декабре 2023 года Владимир Путин раскрыл подробности появления у него первой машины. Глава государства отметил, что это произошло вскоре после того, как он поступил на первый курс университета. В то время Путин проживал в комнате в коммунальной квартире вместе с родителями, чьи доходы были скромными. Политик уточнил, что его матери в буфете на сдачу выдали лотерейный билет стоимостью 30 копеек. Выяснилось, что она выиграла автомобиль — «Запорожец».