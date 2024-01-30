Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:12, 30 января 2024Ценности

Путин раскрыл данные о своих автомобилях

ЦИК: президент Путин владеет Нивой, двумя автомобилями ГАЗ М21 и прицепом «Скиф»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Президент Владимир Путин опубликовал декларацию о своих доходах и имуществе. Соответствующие данные размещены на сайте ЦИКа.

Согласно документу, во владении у главы государства находятся три легковых автомобиля: ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, а также «Нива» 2009 года выпуска и прицеп автомобильный «Скиф» 1987 года выпуска.

В декабре 2023 года Владимир Путин раскрыл подробности появления у него первой машины. Глава государства отметил, что это произошло вскоре после того, как он поступил на первый курс университета. В то время Путин проживал в комнате в коммунальной квартире вместе с родителями, чьи доходы были скромными. Политик уточнил, что его матери в буфете на сдачу выдали лотерейный билет стоимостью 30 копеек. Выяснилось, что она выиграла автомобиль — «Запорожец».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Строящиеся корабли ВМФ России получат «Панцири»

      Модная в 70-х обувь вновь стала трендом

      В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

      Пожар на улице Гиляровского в Москве ликвидирован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше