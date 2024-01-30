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11:21, 30 января 2024Культура

Пятерых музыкантов из «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке

Пять музыкантов из «Би-2» находятся в центре временного содержания в Бангкоке

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Пятерых музыкантов из российской рок-группы «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке. Об этом рассказали в консульском отделе посольства России в Таиланде, передает ТАСС.

«Мы получили уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда», — отметили в консульстве.

Среди артистов, находящихся в центре временного содержания с 29 января, — барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

Ранее солист российской рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом) прокомментировал задержание участников коллектива в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения.

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      Анастасия Астахова
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