Пятерых музыкантов из «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке

Пять музыкантов из «Би-2» находятся в центре временного содержания в Бангкоке

Пятерых музыкантов из российской рок-группы «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке. Об этом рассказали в консульском отделе посольства России в Таиланде, передает ТАСС.

«Мы получили уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что данные граждане РФ находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда», — отметили в консульстве.

Среди артистов, находящихся в центре временного содержания с 29 января, — барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

Ранее солист российской рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом) прокомментировал задержание участников коллектива в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения.