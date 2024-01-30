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10:39, 30 января 2024Культура

Солист «Би-2» прокомментировал задержание участников группы в Таиланде

Лева из «Би-2» заявил, что ситуация после задержания в Таиланде еще не решена
Александр Уман и Егор Бортник

Александр Уман и Егор Бортник. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Солист российской рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом) прокомментировал задержание участников коллектива в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения. Об этом он сообщил в Telegram-канале группы.

Музыкант призвал не доверять информации из сторонних источников, а также отметил, что ситуация с задержанием артистов еще не решена.

«Единственный источник, обладающий полнотой информации, — это мы. Просим следить за обновлениями на наших официальных ресурсах», — написал Бортник.

При этом в консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили ТАСС, что пять участников коллектива сейчас находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.

Среди них — барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. В центр временного содержания они были помещены в понедельник, 29 января.

Ранее российский журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на организаторов концерта группы «Би-2» в Таиланде рассказал, что участников коллектива перевезли из Пхукета в Бангкок и удерживают в клетке под палящим солнцем.

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      Анастасия Астахова
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