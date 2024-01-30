Раскрыты шесть разрушительных для сексуальной жизни и отношений привычек

Полное слияние с партнером и отказ от общения с друзьями являются врагами интимной жизни и отношений в целом, предупредили семейный терапевт Лиз Хиггинс и психологи Брайан Хоуз и Дебра Кэмпбелл. Разрушающие отношения привычки они раскрыли изданию HuffPost.

Хоуз призвал партнеров не только перестать полностью растворяться друг в друге, забыв об окружающих, но и не врать друг другу о своих финансах, поскольку это способно подорвать даже крепкие отношения. Разрушить их способно и неравное разделение домашних обязанностей, продолжил психолог. По его словам, ученые пришли к выводу: пары, которые не помогали друг другу по дому, были меньше удовлетворены сексуальной жизнью.

Обида может накапливаться со временем, поэтому полезно честно обсудить ведение порядка в доме Брайан Хоуз психолог

По словам психолога и семейного терапевта Кэмпбелл, для сохранения яркой сексуальной жизни партнерам следует ежедневно проявлять нежность, например, касаться друг друга. В длительных отношениях люди должны напоминать друг другу, что они по-прежнему желанны, при этом необязательно каждый день заниматься сексом, считает специалистка.

Вдумчивое общение и искренняя заинтересованность в делах партнера — один из факторов крепкого союза, уверена Хиггинс. Она объяснила, что в конце дня нужно не формально интересоваться, как прошел день, а обсуждать события и планировать совместные мероприятия.

В заключение Хиггинс рекомендовала парам раз в неделю выделять время, чтобы обсудить отношения. «Именно во время беседы можно убедиться, что нет необходимости злиться друг на друга и копить обиды», — объяснила она.

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