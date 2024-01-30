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12:01, 30 января 2024Бывший СССР

Полковник высказался о значении отставки Залужного для России

Полковник Матвийчук: отставка Залужного не имеет большого значения для России

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного не имеет большого значения для России, поскольку формат ведения боевых действий мало изменится с приходом нового руководителя. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Меняется не сам Залужный, меняется хозяин. Залужный — ставленник американцев, а [президент Украины Владимир] Зеленский теперь хочет поставить другого специалиста, разведчика Кирилла Буданова, который находится под влиянием англичан. Для России это не значит ничего», — сказал Матвийчук.

По мнению военного, способности Буданова намного ниже, чем у Залужного. Полковник назвал его менее образованным и допустил, что никаких изменений в формат ведения боевых действий он не принесет.

«Пока у американцев идут выборы, споры о выделении денег, англичане получили команду заняться украинским конфликтом. Но, конечно, у них есть и свои интересы. Это черноморская зона, которая дала бы им стратегическое превосходство в регионе», — добавил военный.

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность.

Позже Минобороны Украины опубликовало опровержение. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении.

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