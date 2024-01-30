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06:21, 30 января 2024Экономика

В Европе назвали ошибкой либерализацию импорта с Украины

Экс-глава ЕСХП: либерализация импорта продукции с Украины стала огромной ошибкой

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Решение Брюсселя открыть двери для импорта продукции с Украины является огромной ошибкой. Об этом заявил бывший руководитель Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС Жан-Люк Демарти, передает французская газета Ouest-France.

«Введенная на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка», — отметил он. По мнению Демарти, данную меру необходимо отменить «в срочном порядке».

В то же время экс-глава ЕСХП призвал Евросоюз поддерживать Украину. При этом он подчеркнул, что это необходимо делать «другими способами».

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии (ЕК) представят изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной государствам вводить ограничения на импорт ее сельскохозяйственной продукции.

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      Марина Совина
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