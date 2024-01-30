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14:30, 30 января 2024Забота о себе

Россиянам перечислили способные вернуть коже здоровье и сияние продукты

Нутрициолог Высоцкая: вернуть коже сияние помогут цветная капуста и зеленый чай

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Вернуть коже здоровье и сияние поможет изменение питания, уверена нутрициолог-косметолог Advanced Nutrition Programme Наталья Высоцкая. Продукты, которые необходимо включить в рацион, в том числе зеленый чай и цветная капуста, она перечислила «Ленте.ру».

Высоцкая предупредила россиян, что холодный зимний воздух — это агрессивная среда, которая может негативно сказываться на состоянии кожи. Ее цвет становится тусклым, возникает повышенная пигментация. Чтобы вернуть коже здоровый вид, нутрициолог посоветовала в холодное время года принимать витамин А, улучшающий ее защитные свойства, и витамин D, который стимулирует выработку коллагена и возвращает коже здоровое сияние.

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Также зимой на коже могут появиться покраснения, шелушения и высыпания, продолжила Высоцкая. Чтобы избежать этого, по ее мнению, следует обратить особое внимание на витамин C, способный укрепить стенки сосудов и капилляров, наделить кожу здоровым сиянием, а следовательно, предотвратить появление покраснений на лице. Недостаток витамина С, как отметила нутрициолог, можно восполнить цветной капустой, сладким болгарским перцем, шиповником, яблоками.

Высоцкая обратила внимание на то, что для здоровья кожи важны не только витамины, но и жирные кислоты — омега-3 и омега-6. Их недостаток прямо отражается на ее цвете.

Жирные кислоты участвуют в укреплении волокон коллагена, стимулируют обмен веществ и обладают антиоксидантными свойствами. Однако эти микроэлементы получить с пищей немного сложнее, они содержатся в жирных сортах рыбы: форели, лососе, сельди. Эти продукты стоит потреблять не чаще одного-двух раз в неделю

Наталья Высоцкаянутрициолог-косметолог

Также, по словам нутрициолога, содержит активные вещества, которые помогают вернуть коже красоту и здоровье, и зеленый чай. Можно также использовать натуральные добавки с его содержанием.

Если есть желание разбавить свой рацион и добавить в него перекусы, Высоцкая рекомендовала включить в него арахис, семена кунжута и фисташки. «Эти продукты являются полноценным источником коэнзима Q10 — мощного антиоксиданта. Он разглаживает морщины, выравнивает тон лица и предотвращает процессы преждевременного старения», — объяснила она.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова развеяла популярный миф о костном бульоне. По ее мнению, это блюдо не дает омолаживающего эффекта, а при длительном употреблении вредит здоровью суставов, почек и сердца.

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      Наталья Обрядина
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