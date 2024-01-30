Доля спроса на ипотеку с господдержкой рекордно снизилась до 8,2 %

Доля спроса на ипотеку с господдержкой для покупки новостроек рекордно снизилась. О том, что россияне отвернулись от льготной ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

В январе 2022 года доля ипотеки с господдержкой среди льготных программ составляла почти 50 процентов. В январе 2023 года показатель снизился до 33,8 процента, а в январе 2024-го — до 8,2 процента. По словам заместителя руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой, тренд на снижение наблюдается с сентября минувшего года.

«Сказываются ограничения, которые были введены в отношении льготных программ, в том числе то, что воспользоваться можно только один раз, причем касается это не только заемщиков, но и их поручителей», — пояснила эксперт. Она добавила, что сейчас большинство заемщиков подходят под условия семейной ипотеки, из-за чего ее доля существенно увеличилась.

В январе 2022 года на семейную ипотеку приходилось 43,9 процента кредитов, в январе 2023-го — 56 процентов, а в январе 2024-го — 74,7 процента. При этом ипотека с господдержкой остается актуальной для развития рынка индивидуального жилищного строительства.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские банки выдали ипотеки на 7,85 триллиона рублей. Сумма оказалась рекордной.