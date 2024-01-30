Российский пенсионер выстрелил в соседа после ссоры из-за неубранного снега

На Урале пенсионер застрелил соседа после ссоры из-за снега возле гаража

Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ в отношении 66-летнего жителя поселка Малышев, выстрелившего из ружья в своего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения.

По версии следствия, днем 28 января местный житель на почве возникшего конфликта выстрелил из оружия в своего знакомого. Потерпевший не выжил. Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, ссора между мужчинами началась из-за неубранного снега, который нападавший со своего участка перебрасывал на участок соседа по гаражу. В какой-то момент конфликта пенсионер распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту и его жене, а когда те начали собираться в больницу, достал из сейфа ружье ИЖ-81 и выстрелил.

Ранее 62-летний отец из Дагестана случайно выстрелил в сына, пытаясь его разбудить.