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18:33, 30 января 2024Россия

Российский регион четвертый раз за день подвергся обстрелу со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о четвертом за день обстреле Белгородской области
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Дроновка, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится примется в семистах метрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гладков. При этом повреждения получило одно частное домовладение.

30 января ВСУ обстреляли Грайворонский и Валуйский городские округа, а также Краснояружский район Белгородской области. При обстрелах никто не пострадал.

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      Алан Босиков
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