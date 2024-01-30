Российский регион четвертый раз за день подвергся обстрелу со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о четвертом за день обстреле Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало село Дроновка, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт находится примется в семистах метрах от российско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гладков. При этом повреждения получило одно частное домовладение.

30 января ВСУ обстреляли Грайворонский и Валуйский городские округа, а также Краснояружский район Белгородской области. При обстрелах никто не пострадал.

