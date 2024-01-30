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18:12, 30 января 2024Россия

Украина третий раз за день атаковала российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Теребрено

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждены две единицы спецтехники и одно складское помещение. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья атака на регион со стороны Украины, о которой Гладков сообщил 30 января. Ранее ВСУ нанесли удар при помощи дронов-камикадзе сразу по двум селам Грайворонского городского округа. В Мокрой Орловке взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения. Кроме того, беспилотник сдетонировал в Дроновке, что привело к повреждению экскаватора и линии электроснабжения.

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      Константин Лысяков
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