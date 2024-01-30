Украина третий раз за день атаковала российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Теребрено

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждены две единицы спецтехники и одно складское помещение. На месте работают оперативные службы.

Это уже третья атака на регион со стороны Украины, о которой Гладков сообщил 30 января. Ранее ВСУ нанесли удар при помощи дронов-камикадзе сразу по двум селам Грайворонского городского округа. В Мокрой Орловке взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения. Кроме того, беспилотник сдетонировал в Дроновке, что привело к повреждению экскаватора и линии электроснабжения.