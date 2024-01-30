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17:07, 30 января 2024Россия

Село Дроновка после атаки дронов осталось без света

В селе Дроновка в Белгородской области после атаки дронов отключился свет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Село Дроновка в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе осталось без света. Об этом журналистам сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», — пояснил он.

Помимо того, продолжил глава области, атаке подверглось село Мокрая Орловка, где взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения.

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Накануне три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. «Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе», — пояснил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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