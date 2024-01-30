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18:09, 30 января 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе упал и взорвался в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, беспилотник упал и взорвался. «В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден легковой автомобиль», — написал Гладков. На месте работают оперативные службы.

Ранее сразу два села Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе. Как рассказал губернатор, в Мокрой Орловке взрыв повредил «КамАЗ» и линию газоснабжения. Кроме того, в селе Дроновка в результате детонации беспилотника повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются жители двух улиц. Пострадавших среди мирных жителей нет.

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      Константин Лысяков
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