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14:39, 30 января 2024Наука и техника

Самый быстрый российский дрон на СВО испытают в феврале

«Хардберри-РусФактор»: скоростной дрон-конвертоплан «Ловкий» испытают в феврале
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Испытания тестового образца скоростного дрона-конвертоплана «Ловкий», который станет самым быстрым российским коптером в зоне проведения специальной военной операции (СВО), завершат в феврале 2024 года. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика дрона «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман, передает РИА Новости.

«Мы провели показательные полеты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждет от нас полноценный испытательный образец для тестовых полетов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника», — сказал он.

По словам Германа, следующим этапом испытаний станет проведение тестовых полетов для Минобороны. Он отметил, что представители ведомства сами попросили представить дрон на испытания. Там захотели, чтобы «Ловкий» летал без использования GPS и других спутниковых систем.

Программисты компании разрабатывают программное обеспечение, которое позволит дрону летать, ориентируясь на загруженные карты. С ним «Ловкий» не сможет попасть в зону действия средств радиоэлектронной борьбы противника. «Эту программу мы хотим сделать универсальной, чтобы ее можно было устанавливать не только на "Ловкого", но и на любые российские беспилотники», — добавил Герман.

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Крейсерская скорость «Ловкого» составляет 160 километров в час, а максимальная — 200 километров в час. Аппарат летает на высоте до 5 километров. Дальность полета и передачи данных достигает 50 километров.

Ранее в «Хардберри-РусФакторе» рассказали, что «Ловкий» взлетает как квадрокоптер, однако в воздухе уже двигается по законам аэродинамики как самолет. В полете «на крыле» он расходует на 70 процентов меньше энергии по сравнению с другими дронами.

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      Даниил Иринин
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