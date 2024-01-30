Курьер привез заказ и обнаружил пугающую записку на двери

Пользователь сети c ником Pleasant-Mouse-6045, работающий курьером, рассказал, что привез заказ и наткнулся на записку со странным содержанием. Фотографию послания он опубликовал на Reddit.

На опубликованном снимке можно увидеть записку, которая помещена в рамку. «Не вызывайте полицию. В доме проводится сеанс экзорцизма (обряд изгнания злых духов — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении. Автор фото уточнил, что обнаружил послание на двери клиента, когда доставлял заказ.

Большинство пользователей сочли содержание записки пугающим и посоветовали курьеру вызвать полицию. «Когда кто-то говорит, что не нужно вызывать полицию, то это значит, что вы точно должны позвонить в полицию», «Вызывайте полицейских, там явно делают что-то странное. Если вас просят не вызывать копов, то это потому, что они знают, что то, что они замышляют, является преступлением», — написали они.

Еще один участник обсуждения пошутил, что поместил бы точно такую же записку на дверь, чтобы отпугнуть представителей религиозных сект, которые ходят по домам.

Ранее женщина показала на Reddit жуткую игрушку, которую обнаружила ее дочь в лесу. Находка озадачила многих пользователей сети.