Ситуацию вокруг Залужного назвали отражением борьбы Запада на Украине
Эксперт Дудчак: ситуация с Залужным отражает борьбу США и Британии на Украине
Ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак назвал отражением борьбы США и Великобритании на Украине ситуацию вокруг главнокомандующего Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного. Его цитирует РИА Новости.
«Все лучше вырисовываются очертания конфликта: [Владимир] Зеленский хочет убрать Залужного тем или иным способом, но тот не хочет уходить. На деле мы видим противостояние США и Великобритании», — сказал он.