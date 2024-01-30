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10:49, 30 января 2024Бывший СССР

Ситуацию вокруг Залужного назвали отражением борьбы Запада на Украине

Эксперт Дудчак: ситуация с Залужным отражает борьбу США и Британии на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак назвал отражением борьбы США и Великобритании на Украине ситуацию вокруг главнокомандующего Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного. Его цитирует РИА Новости.

«Все лучше вырисовываются очертания конфликта: [Владимир] Зеленский хочет убрать Залужного тем или иным способом, но тот не хочет уходить. На деле мы видим противостояние США и Великобритании», — сказал он.

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