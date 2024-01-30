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19:16, 30 января 2024Силовые структуры

Сотрудника одного из российских провайдеров отправили в колонию за госизмену

Суд Брянска дал 13 лет колонии сотруднику провайдера, передававшему сведения ВСУ

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника одного из провайдеров цифровых услуг, передававшего сведения Вооруженным силам Украины (ВСУ) и совершившего поджог релейного шкафа по заданию украинской стороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Мужчину признали виновным по статье 275 («Государственная измена») и части 1 статьи 281 («Поджог, направленный на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России») УК РФ. Он будет отбывать 2,5 года от общего срока наказания в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность сотрудника одного из провайдеров, передал Украине сведения о местоположении и деятельности подразделений Вооруженных сил России на территории Брянской области. Эта информация стала ему известна в ходе выполнения должностных обязанностей по оказанию услуг связи. Кроме того, мужчина, действуя по заданию украинской стороны, поджег релейный шкаф на железной дороге, тем самым временно ограничив движение составов.

Ранее суд в Москве арестовал двух подростков, пытавшихся поджечь релейный шкаф.

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      Олеся Мицкевич
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