Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 30 января 2024Мир

Стало известно о попытках убедить Вашингтон уйти с Ближнего Востока

Politico: США еще со времен Обамы пытались уйти с Ближнего Востока

Фото: Ammar Awad / Reuters

Высокопоставленные чиновники США еще со времен президентства Барака Обамы пытались убедить президентскую администрацию уйти с Ближнего Востока, чтобы перенаправить силы на сдерживание России и Китая. О попытках сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Мы начали по-настоящему осознавать масштабы амбиций Си Цзиньпина. Они были не только региональными, но и действительно глобальными. И игнорировать это становилось все труднее и труднее», — приводит издание слова одного из чиновников.

Авторы отмечают, что за последние годы Вашингтон действительно уменьшил свое присутствие в регионе. Об этом свидетельствует отказ ЦРУ от поддержки сирийской оппозиции, частичное снижение контингента в Ираке и его полный вывод из Афганистана, а также отказ от финансирования операции Саудовской Аравии в Йемене.

Также сообщается, что к концу президентства Дональда Трампа в Государственном департаменте США снизилось количество отделов по Ближнему Востоку при параллельном росте отделов по странам Азии. Тенденция при действующем американском лидере Джо Байдене сохранилась.

Ранее США пообещали многоуровневый ответ на удар по американской базе на границе Сирии с Иорданией. Детали ответных шагов Вашингтона не раскрываются.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россию лишили золота Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой. Теперь победители — фигуристы США

      В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

      Россия прокомментировала осквернение памятника в Ереване

      В США заявили о готовности России взять Одессу в случае угрозы для Крыма

      Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

      Известная блогерша сорвала съемки нового шоу с Бузовой и Дибровым

      Строящиеся корабли ВМФ России получат «Панцири»

      Модная в 70-х обувь вновь стала трендом

      В двух российских школах выявили случаи заболевания корью

      Пожар на улице Гиляровского в Москве ликвидирован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше