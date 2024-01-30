Стало известно о попытках убедить Вашингтон уйти с Ближнего Востока

Politico: США еще со времен Обамы пытались уйти с Ближнего Востока

Высокопоставленные чиновники США еще со времен президентства Барака Обамы пытались убедить президентскую администрацию уйти с Ближнего Востока, чтобы перенаправить силы на сдерживание России и Китая. О попытках сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Мы начали по-настоящему осознавать масштабы амбиций Си Цзиньпина. Они были не только региональными, но и действительно глобальными. И игнорировать это становилось все труднее и труднее», — приводит издание слова одного из чиновников.

Авторы отмечают, что за последние годы Вашингтон действительно уменьшил свое присутствие в регионе. Об этом свидетельствует отказ ЦРУ от поддержки сирийской оппозиции, частичное снижение контингента в Ираке и его полный вывод из Афганистана, а также отказ от финансирования операции Саудовской Аравии в Йемене.

Также сообщается, что к концу президентства Дональда Трампа в Государственном департаменте США снизилось количество отделов по Ближнему Востоку при параллельном росте отделов по странам Азии. Тенденция при действующем американском лидере Джо Байдене сохранилась.

Ранее США пообещали многоуровневый ответ на удар по американской базе на границе Сирии с Иорданией. Детали ответных шагов Вашингтона не раскрываются.