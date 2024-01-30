Стало известно о размещении ВСУ артиллерии в жилых кварталах

Марочко: ВСУ ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают артиллерию и ведут огонь из жилых кварталов в населенном пункте Ковшаровка Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в Ковшаровке украинские военные разместили артиллерию в районе храма Петра и Февронии.

Помимо ствольной артиллерии, отметил Марочко, из жилых кварталов постоянно работает реактивная система залпового огня — залпы фиксируются из застройки 2-го микрорайона.

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