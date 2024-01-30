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18:47, 30 января 2024Ценности

Теннисистка Серена Уильямс примерила дизайнерскую юбку и оконфузилась на камеру

Фото: Gbrci / IMAGO / Globallookpress.com

Американская теннисистка Серена Уильямс показала конфуз с юбкой модного дома Valentino на камеру. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя спортсменка примерила джинсовую юбку длины макси, которую она приобрела в магазине люксового бренда, будучи беременной вторым ребенком. «Я решила, что смогу в нее влезть, когда у меня не будет беременного живота», — высказалась она и показала, что так и не смогла натянуть дизайнерскую вещь на талию.

Кадр: @serenawilliams

«Я все еще не влезаю в юбку. Но она — моя цель. Если бы я не отвлеклась на месяц, то уже смогла бы ее носить!» — поделилась эмоциями Уильямс.

В сентябре Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках. «Так точно не стоит держать ракетку. Очевидно, мне нужно преподать тебе несколько уроков», — высказалась спортсменка.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде: у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.

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      Карина Черных
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