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20:31, 30 января 2024Ценности

Тренд у звезд на микробикини обругали в сети

Фото: @kendalljenner

Знаменитости полюбили микробикини и нарвались на критику со стороны поклонников. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание в Daily Star.

Популярные модели, телезвезды и другие инфлюэнсеры принялись массово публиковать фотографии в чрезмерно откровенных купальниках различных брендов, которые частично демонстрируют их интимные зоны. Тренду последовали манекенщица Кендалл Дженнер, блогерша Карина Ирби, предпринимательница Ким Кардашьян и другие.

Подписчики Дженнер, к примеру, обругали ее бикини в комментариях под последними снимками с отдыха в соцсетях. «Я буквально вижу твои половые органы», «Ни грамма для фантазии», «Зачем вообще надевать купальник — ты почти голая!» — возмущались они.

Британская стилистка Лала Бронштейн согласилась с мнением пользователей сети и назвала упомянутые плавательные костюмы непрактичными для обычных людей. «Несмотря на то что подобные бикини стали трендом у звезд, вряд ли среднестатистическая женщина может себе позволить надеть такой купальник на общественном пляже», — заключила эксперт.

Ранее в январе 42-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в ярком микробикини. Бывший ангел Victoria's Secret искупалась в океане в разноцветном микробикини, дополнив яркий купальник ожерельем в виде ракушек

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      Карина Черных
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