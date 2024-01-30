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13:32, 30 января 2024Россия

Три дома жителей российского региона повреждены после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Глушково Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженных силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Глушково Курской области. О последствиях атаки рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Указанный главой региона населенный пункт расположен примерно в десяти километрах от российско-украинской границы.

По словам главы региона, в результате обстрела повреждены окна, крыши и фасады трех домовладений. Помимо этого, пострадал один автомобиль. Сведений о пострадавших губернатор не привел.

29 января ВСУ обстреляли село Свердликово Суджанского района Курской области. Повреждения получили два социальных объекта, два домовладения и автомобиль. Также оказались перебиты газопровод и линия электроснабжения.

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      Алан Босиков
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