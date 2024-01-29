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17:28, 29 января 2024Россия

Жилые дома и соцобъекты попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Свердликово

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В Курской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Свердликово Суджанского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, местные жители не пострадали, однако был поврежден один автомобиль, два социальных объекта и шесть частных домовладений, в которых осколками снарядов посекло фасады и выбило стекла.

Помимо этого, в селе перебиты газопровод и линия электроснабжения. «Начнем восстановительные работы, как только позволит обстановка. Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте поврежденного имущества», — заверил Старовойт.

Ранее, 27 января, ВСУ обстреляли курское село Гордеевка Кореневского района. В результате был поврежден дом, а также хозяйственная постройка и автомобиль. Пострадавших нет.

Кроме того, 23 января Украина атаковала село Гоголевка Суджанского района. Снаряды повредили электростанцию, и населенный пункт остался без света.

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      Константин Лысяков
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